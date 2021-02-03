Çin, gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı gönderecek

Çin, gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı gönderecek

Pekin yönetimi, aşılarla ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi.

Çin, koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla gelişmekte olan ülkelere koronavirüs aşısı sağlayacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ülkesinin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gelişmekte olan ülkelerdeki koronavirüs aşı açığının kapatılması yönündeki talebini karşılayacağını ve bu ülkelere 10 milyon doz aşı sağlayacağını söyledi.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN KATKI SUNMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Sözcü Vang ayrıca "İmkan sahibi uluslararası toplumun harekete geçmesini, somut eylem yoluyla COVAX'ı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasını desteklemesini, gelişmekte olan ülkelerin aşıları zamanında elde etmesine yardımda bulunmasını ve uluslararası toplumun yakın tarihte salgını yenmesine katkı sunmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

DSÖ, ÇİN AŞILARINI DEĞERLENDİRİYOR

Çin, halihazırda gelişmekte olan ülkelere koronavirüs aşılarından büyük miktarlarda gönderdi.

DSÖ'nün Çin aşılarının acil kullanımını onaylamak için yürüttüğü değerlendirme süreci devam ediyor.

KORONAVİRÜS AŞILARI KÜRESEL ERİŞİM PROGRAMI

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, koronavirüs aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.