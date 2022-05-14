Çin, gerekli olmayan nedenlerle yurt dışına çıkışı yasakladı

Asya ülkesinde pandemiyi durdurma konusunda sert tedbirler devam ediyor. Çin Ulusal Göç İdaresi, ülke dışına seyahatlerin kısıtlandığını duyurdu.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de pandeminin ilk dönemlerine benzer tedbirlere yeniden başvurulması dikkat çekiyor.

Çin'deki yetkililer, vatandaşların "gerekli olmayan" nedenlerle yurt dışına çıkmalarını yasaklayan uluslararası seyahat yasağı getirdi.

Yurt dışına çıkışlarda sıkı önlem

Yasak kararı, Pekin hükümetinin "sıfır koronavirüs" politikasını uygulama çabalarını hızlandırdığı bir dönemde geldi.

Çin Ulusal Göç İdaresi, yaptığı açıklamada, pasaport gibi seyahat belgelerinin düzenlenmesi konusundaki inceleme sürecini sıkılaştıracağını ve ülkeden ayrılmak isteyenlere "kesinlikle" sınırlama getireceğini duyurdu.

Yasak kararının gerekçesini açıkladılar

Karara gerekçe olarak, "ülkeden ayrılırken enfeksiyon ve ülkeye girerken virüs taşıma riskini azaltma çabaları" gösterildi.

CNN International'ın haberine göre, yurt dışı seyahatlerine yalnızca belirli durumlarda izin verilecek. Bunlar; iş, bilimsel araştırma ve tıbbi bakım olarak sıralandı.

DSÖ: "Sıfır koronavirüs" sürdürülemez

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çin'in "sıfır koronavirüs" stratejisinin sürdürülebilir olmadığını belirtmişti.

Öte yandan Çinli yetkililerden yapılan açıklamada, salgınla mücadeleye yardım etmek veya afet yardım kaynaklarını taşımak için yurt dışına gitmesi gerekenlerin başvurularının da hızlandırılacağı kaydedildi.

Çin halkı tepkili

Çin'in Weibo adlı platformunda haberlere tepki gösteren kullanıcılar, "Gerekmedikçe dışarı çıkma, gerekmedikçe yurt dışına gitme, gerekmedikçe doğma." şeklinde yorumlarda bulundu.

Worldometers internet sitesine göre, salgının başlangıcından bu yana dünya genelinde şimdiye kadar 520 milyon 424 bin 514 vaka ve 6 milyon 286 bin 736 ölüm kayıtlara geçti.

Virüse yakalananlardan 475 milyon 62 bin 793 kişi sağlığına kavuştu. Çin'de 221 bin 565 vaka ve 5 bin 206 ölüm görüldü.