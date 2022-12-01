Çin geri adım attı: Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

Çin hükümeti, ülkede sıkı Covid-19 kısıtlamalarının protesto edilmesini ardından tedbirleri gevşetme ve özellikle yaşlı nüfusu aşılamayı hızlandırma kararı aldı.

Çin'de Covid-19 vaka sayıları, son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından ülkede tedbirler sıkılaştırılmıştı.

"Sıfır vaka" politikası uygulamaya çalışan hükümete, halk sokağa inerek protesto etti.

Protestoların ardından geri adım atan Çin'de, yerel yönetimler salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetileceğini ve aşılamaya hız verileceğini açıkladı.

Tedbirler gevşetilecek

Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Covid-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'nın geçtiğimiz salı, ağır hastalık ve ölüm oranlarının azaltılması hedefiyle yaşlı nüfusun aşılanmasının hızlanmasına dair bir karar yayınlamasının ardından, yaşlı nüfusa aşı olma çağrısı yapıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Bürosu yetkilisi Xia Gang, Çin’de iki doz aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilerin sayısının 228 milyona ulaştığını açıkladı. Bu oranın, toplam yaşlı nüfusunun yüzde 86.42'sini oluşturduğu belirten Gang, bu sayı içinden 181 milyon kişinin de takviye doz aşı yaptırdığını ifade etti.

Çin anakarasında, 3 milyar 440 milyon dozun üzerinde aşı uygulandığını söyleyen Gang, bunun 1 milyar 350 milyondan fazla kişinin en az 1 doz aşı yaptırdığı anlamına geldiğini de belirtti.

Nüfusun yüzde 90'ı 2 doz aşı yaptırdı

Gang, Çin nüfusunun yüzde 90.28’inin en az 2 doz aşı yaptırdığını, tam aşılı kişi sayısının 1 milyar 270 milyona ulaştığını ifade ederken, tam aşılılar arasındaki 800 milyondan fazla kişinin ise 3. doz aşı olduğunu açıkladı.

Covid-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması’nın yayımladığı karar doğrultusunda, yerel makamlarla birlikte yaşlı nüfusun aşılanmasının hızlandırılması için çaba gösterileceğine işaret eden Gang, "Yaşlı nüfusun sağlığını korumak için etkin şekilde aşı olmalarını temenni ediyoruz’’ dedi.

Covid-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması yetkililerinden Guo Yanhong ise, aşılamanın yanı sıra, Covid-19 hastalarının tedavisi için hastane inşasına da hız verileceğini kaydetti.

Tedbirler gevşetiliyor

Başkent Pekin, Zhengzhou ve Guangzhou dahil olmak üzere bazı şehirlerde salgınla mücadele tedbirleri gevşetilmeye başlandı.

Pekin’in Chaoyang semtinde yer alan bazı sitelerde, pozitif vakaların ve yakın temaslıların evlerinde karantinaya girmelerine izin verildi. Pekin’in farklı semtlerindeki çok sayıda alışveriş merkezi de bugün itibarıyla yeniden açıldı. Guangzhou kentinde salı günü yaşanan protestoların hemen ardından birçok semtteki karantinanın kaldırıldığı da açıklandı.

Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Guangzhou’nun bazı semtlerindeki okullar yüz yüze eğitimi tekrar başlatırken, restoran ve alışveriş merkezleri de açıldı. Son dönemde vaka sayılarındaki artışla gündeme gelen Zhengzhou ile Chongqing’de de tedbirler gevşetilmeye başlandı.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Chongqing kentinde 5 gün art arda pozitif vaka görülmeyen sitelerde yaşayanların toplu testlere katılmalarına gerek olmadığı açıklandı. Kentteki alışveriş merkezleri, berber dükkanları ve süpermarketler de aşamalı olarak açılmaya başlandı. Kademeli normalleşme olacak Shenzhen, Chengdu ve Shijiazhuang gibi kentlerin yerel yönetimleri de günlük yaşama aşamalı olarak dönüleceğine dair açıklamalar yaptı.

İzlenen stratejinin optimize edilmesi gerektiği belirtilmişti

Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan dün yaptığı açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle ülkenin yeni bir durumla karşı karşıya olduğunu ve izlenen stratejinin optimize edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Covid-19 salgınıyla mücadeleden sorumlu en üst isim olan Chunlan, ülkede aşılama oranının yüksek olduğunu ve salgınla mücadelede tecrübe kazanıldığını hatırlatarak, aşılama oranının yükseltilmesi, tedavi ve tıbbi kaynak hazırlıklarının hızlandırılması gerektiğini de vurgulamıştı.