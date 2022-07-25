Petrol
101.16
0.97%
Euro
18.2584
0.31%
Dolar
17.8286
0.32%
Altın
989.7
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.676
-3.39%
BTXN Coin
10.17
-4.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Çin: Güney Çin Denizi, büyük güçlerin savaş alanı değil

    Dışişleri Bakanı Vang, bölgenin safari parkı ya da savaş alanı olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin: Güney Çin Denizi, büyük güçlerin savaş alanı değil

    Güney Çin Denizi, Çin ile ABD arasında zaman zaman gerilim kaynağı olarak öne çıkıyor.

    Pekin yönetimi, söz konusu denizde atılan askerileşme adımlarının tetikleyicisi olarak ABD'yi işaret ediyor.

    Güney Çin Denizi uyarısı

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, son açıklamasında, Güney Çin Denizi'nin büyük güçler için bir "savaş alanı" olmadığını söyledi.

    Vang, Güney Çin Denizi'ndeki Tarafların Davranışları Bildirgesi'nin imzalanmasının 20'nci yıl dönümüne ilişkin çevrimiçi seminerin açılışında konuştu.

    "Safari parkı ya da savaş alanı değil"

    Reuters'ın aktardığına göre, Vang, "Güney Çin Denizi, bölge dışındaki ülkeler için bir 'safari parkı' değil." dedi.

    Çinli Bakan ayrıca, deniz için, "Büyük güçlerin rekabet edebileceği bir 'savaş alanı' değil." ifadesini kullandı.

    Çin: Güney Çin Denizi, büyük güçlerin savaş alanı değil #1


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu
    3. Sayfa

    Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    90 yaşındaki eğitim gönüllüsü Mahira öğretmen, Nekbe ve Nekse'ye tanık oldu
    Dünya

    90 yaşındaki eğitim gönüllüsü Mahira öğretmen, Nekbe ve Nekse'ye tanık oldu

    Görüş Bildir