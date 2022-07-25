Çin: Güney Çin Denizi, büyük güçlerin savaş alanı değil

Dışişleri Bakanı Vang, bölgenin safari parkı ya da savaş alanı olmadığını söyledi.

Güney Çin Denizi, Çin ile ABD arasında zaman zaman gerilim kaynağı olarak öne çıkıyor.

Pekin yönetimi, söz konusu denizde atılan askerileşme adımlarının tetikleyicisi olarak ABD'yi işaret ediyor.

Güney Çin Denizi uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, son açıklamasında, Güney Çin Denizi'nin büyük güçler için bir "savaş alanı" olmadığını söyledi.

Vang, Güney Çin Denizi'ndeki Tarafların Davranışları Bildirgesi'nin imzalanmasının 20'nci yıl dönümüne ilişkin çevrimiçi seminerin açılışında konuştu.

"Safari parkı ya da savaş alanı değil"

Reuters'ın aktardığına göre, Vang, "Güney Çin Denizi, bölge dışındaki ülkeler için bir 'safari parkı' değil." dedi.

Çinli Bakan ayrıca, deniz için, "Büyük güçlerin rekabet edebileceği bir 'savaş alanı' değil." ifadesini kullandı.