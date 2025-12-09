Çin 'Guovang' ağı internet uydularının 15. grubunu fırlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elon Musk'ın Starlink ile gerçekleştirmeyi hedeflediği küresel uydu ağının Çinli rakibi 'Guovang' uyduları yörüngede yerlerini alıyor.

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydular, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 613'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

ÖNCEKİ UYDU GRUPLARI

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu, 16 Aralık 2024'te, 2. grubu 11 Şubat'ta, 3. grubu 29 Nisan'da, 4. grubu 6 Haziran'da, 5. grubu 27 Temmuz'da, 6. grubu 30 Temmuz'da, 7. grubu 4 Ağustos'ta, 8. grubu 13 Ağustos'ta, 9. grubu 17 Ağustos'ta, 10. grubu 25 Ağustos'ta, 11. grubu 28 Eylül'de, 12. grubu 16 Ekim'de, 13. grubu 10 Kasım ve 14. grubu 7 Aralık'ta fırlatılmıştı.

Guovang ağı için 27 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 1 aylık sürede 6 fırlatışın yapıldığı yoğun bir program yürütülmesi dikkati çekmişti.

'GUOVANG' AĞI

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

'ÇİENFFAN' AĞI

Çin'in, bunun dışında "Çienfan" (Uzay Yelkeni) adı verilen başka bir takım uydu ağı projesi de bulunuyor.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla, alçak yer yörüngesinde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak uydu gruplarının ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak'ta, beşincisi 11 Mart'ta ve altıncısı 17 Ekim'de uzaya gönderilmişti.