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    Çin halkının, yeniden seçilen Şi Cinping hakkındaki yorumu

    Bazı Çinliler, ülkedeki Komünist Partisi'nin varlığının önemini vurguladı. Tayvan ile birleşme yönünde mesaj veren de vardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:13
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    Çin halkının, yeniden seçilen Şi Cinping hakkındaki yorumu

    Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü kez Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreterliği'ne seçildi.

    Partinin en üst yönetim organı Merkez Komite, Şi'yi yeniden genel sekreter ilan etti.

    Genel Sekreter Şi'nin yanı sıra Daimi Komite'nin diğer üyeleri Li Çiang, Vang Huning, Cao Lıci, Li Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang seçilen isimler oldu.

    "Çin Komünist Partisi olmadan yeni Çin olmazdı"

    Çin halkı, ÇKP'deki seçim ve Şi hakkındaki görüşlerini BBC'ye aktardı.

    "Sıradan bir vatandaş olarak rahatladım çünkü Çin Komünist Partisi olmadan yeni Çin olmazdı" diyenler kadar "İngilizce dersimiz daha az. Çinceye ve matematiğe daha fazla vurgu var." şeklinde düşünenler de var.

    "İnsanlar beslenebildiği sürece sorun yok"

    Çinlilerden biri, son zamanlarda vatanseverlikle ilgili konulara ağırlık verildiğini söyledi.

    Bir diğer isim, "Şi, devam etse de etmese de insanlar beslenebildiği sürece sorun yok. Kendimizi besleyebiliyoruz ama zor olmaya devam ediyor. Bilhassa birçok işletme, zorlu dönemlerden geçiyor." ifadelerini kullandı.

    'Tayvan ile birleşeceğiz' mesajı

    Tayvan konusuna işaret eden başka biri de "Şi'nin dediği gibi, vatanımız yeniden birleşecek. Birleşme idealini gerçekleştireceğiz." diye ekledi.

    Çin halkının, yeniden seçilen Şi Cinping hakkındaki yorumu #1

    Çin halkının, yeniden seçilen Şi Cinping hakkındaki yorumu #2

    Çin halkının, yeniden seçilen Şi Cinping hakkındaki yorumu #3

    Çin halkının, yeniden seçilen Şi Cinping hakkındaki yorumu #4


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