Çin, İngiltere adına casusluk yapan şüpheliyi tespit etti Pekin yönetimi, İngiltere için istihbarat toplayan şüpheliyle ilgili bazı bilgileri paylaştı. İddiaya göre şüpheli, MI6 adına birkaç kez giriş yaptığı Çin'den çeşitli bilgileri ele geçirdi.

ensonhaber.com

Çin casus teşkilatı, yabancı bir danışmanlık şirketinin başkanının İngiltere'nin MI6 istihbarat servisi adına casusluk yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Asya ülkesindeki Devlet Güvenlik Bakanlığı, MI6 olarak da bilinen İngiltere Gizli İstihbarat Servisi'nin, "istihbarat işbirliği ilişkisi" kurmak için Huang soyadına sahip bir yabancı uyrukluyu kullandığını bildirdi.

Birkaç kez Çin'e giriş yaptı

Yabancı bir danışmanlık ajansına başkanlık eden Huang'ın, "İngiltere için Çin ile ilgili istihbarat toplamak üzere birkaç kez Çin'e girdiği" belirtildi.

Huang'ın, kimliği belirlenmeden önce gizli devlet sırları da dahil olmak üzere 17 istihbarat bilgisini MI6'ya aktardığı iddia ediliyor.

'Profesyonel istihbarat eğitimi aldı' iddiası

Pekin yönetimi ayrıca, söz konusu casusun İngiltere'de "profesyonel istihbarat eğitimi" aldığını ve "uzman casusluk ekipmanı" kullandığını öne sürdü.

Deliller ortaya çıkarıldı

Soruşturmanın, Huang'ın casusluk faaliyetlerine karıştığına dair suç teşkil eden delilleri ortaya çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, Huang'ın kimliği veya hangi şirket için çalıştığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Çin ve İngiltere, son aylarda casusluk algısı ve bunun ulusal güvenlik üzerindeki etkisi iddiaları nedeniyle birbirlerine karşı sert tavırlar takınmıştı.

Çin ile İngiltere arasında casusluk gerilimi

İngiltere, Çinli casusların gittikçe artan oranda yetkilileri hedef aldığı konusunda uyarırken, Pekin bu iddiaları reddetmişti.

AFP'nin aktardığına göre, İngiliz parlamentosunda bir araştırmacı, geçen yıl Resmi Sırlar Yasası uyarınca tutuklandı, ancak Pekin adına casusluk yaptığıyla ilgili iddiaları kabul etmedi.