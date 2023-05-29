Çin: İş birliğini ileriye taşımak için Türkiye'yle birlikte çalışmaya hazırız Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in Ankara ile diyaloğa büyük önem verdiğinin altı çizildi.

AA & Ensonhaber Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden ülkeler arasına Asya ülkesi Çin de eklendi. Erdoğan'a tebrik mesajı, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'den geldi. Çinli Sözcü Mao, Erdoğan'ı tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek Ankara-Pekin ilişkilerine dikkati çekti. "Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyoruz" Mao, Türkiye-Çin ilişkilerini yeni aşamalara taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında konuşan Mao, Çin'in Ankara ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirtti. "Birlikte çalışmaya hazırız" Türkiye ile Çin'in, son yıllarda, iki devletin liderlerinin rehberliğinde, farklı alanlarda yürüttüğü iş birliğinden iki ülke halkının faydasına verimli sonuçlar elde ettiğini ifade eden Mao, şöyle konuştu: Çin-Türkiye stratejik iş birliği ortaklığını yeni merhalelere taşımak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız. Gözden Kaçmasın Afrikalı liderlerden Erdoğan'a kutlama: Türkiye'yle ilişkileri daha ileriye taşımak istiyoruz Haberin Detayları Türk dünyası, Erdoğan'ın kazandığı cumhurbaşkanı seçimini yakından izledi Haberin Detayları