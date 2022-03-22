Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi

Vang Yi, Pakistanlı mevkidaşıyla kameraların karşısına geçti. Çinli Bakan, İslam coğrafyasıyla ortaklığı ilerletmeye hazır olduklarını söyledi.

Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İslam dünyasıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İSLAM COĞRAFYASIYLA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Vang, Çin ve İslam dünyasının "birlik, adalet ve kalkınma için ortaklıklar kurma konusunda güçlü bir isteğe" sahip olduğunu söyledi.

Vang, İİT toplantısına katılımının, "Çin ve İslam dünyasının iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki güçlü arzusunu yansıttığını" kaydetti.

"DERİN BİR TARİHİMİZ VAR"

Çinli Bakan, ülkesinin İslam coğrafyasıyla derin bir tarihe sahip olduğunu ve tarihi misyonları paylaştığını dile getirdi.

Vang Yi ayrıca, Çin ile İslam dünyası arasındaki ortaklığın, "Güney-Güney iş birliğinin" önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.