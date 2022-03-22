Petrol
119
2.92%
Euro
16.28
-0.39%
Dolar
14.82
-0.06%
Altın
922.47
-0.05%
Borsa
2175
0.00%
Bitcoin
625.196
3.28%
BTXN Coin
43.00
9.30%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi

    Vang Yi, Pakistanlı mevkidaşıyla kameraların karşısına geçti. Çinli Bakan, İslam coğrafyasıyla ortaklığı ilerletmeye hazır olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi

    Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

    Toplantıya katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İslam dünyasıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

    İSLAM COĞRAFYASIYLA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

    İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Vang, Çin ve İslam dünyasının "birlik, adalet ve kalkınma için ortaklıklar kurma konusunda güçlü bir isteğe" sahip olduğunu söyledi.

    Vang, İİT toplantısına katılımının, "Çin ve İslam dünyasının iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki güçlü arzusunu yansıttığını" kaydetti.

    "DERİN BİR TARİHİMİZ VAR"

    Çinli Bakan, ülkesinin İslam coğrafyasıyla derin bir tarihe sahip olduğunu ve tarihi misyonları paylaştığını dile getirdi.

    Vang Yi ayrıca, Çin ile İslam dünyası arasındaki ortaklığın, "Güney-Güney iş birliğinin" önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

    Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi #1

    Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi #2

    Çin, İslam dünyasıyla iş birliği mesajı verdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Trmedia

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Muğla'da 2 bin yıllık liman ortaya çıktı
    Tarih

    Muğla'da 2 bin yıllık liman ortaya çıktı

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali 'Kral hiç mi yaşlanmazsın' dedirtti
    Medya

    Seks tedavisi gören Davut Güloğlu ortaya çıktı! Son hali 'Kral hiç mi yaşlanmazsın' dedirtti

    Görüş Bildir