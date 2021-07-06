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    Çin istihbaratı için çalıştığı iddia edilen Alman vatandaşına gözaltı

    Çin istihbaratına düzenli bilgiler sağladığı belirtilen Alman, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılacak.
    • AA
    • 06.07.2021 - 13:00
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    Çin istihbaratı için çalıştığı iddia edilen Alman vatandaşına gözaltı

    Almanya’da Çin istihbaratı için casusluk yapmakla suçlanan Alman vatandaşı Klaus L., gözaltına alındı.

    Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, siyaset bilimci Klaus L'nin, hakkında 20 Mayıs’ta casusluk yaptığı gerekçesiyle Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde dava açılmasının ve tutuklanma emrinin çıkarılmasının ardından dün gözaltına alındığı ifade edildi.

    ÇİN İSTİHBARATINA DÜZENLİ BİLGİLER SAĞLADI

    Klaus L'nin 2001'den beri bir düşünce kuruluşunda çalıştığı aktarılan açıklamada, 2010’da Çin istihbarat mensuplarının Şanghay'da Klaus L. ile temasa geçtiği belirtildi.

    Açıklamada, zanlının 2010'dan 2019'a kadar devlet ziyaretleri ve uluslararası konferanslar öncesinde ve sonrasında ve güncel konularda Çin istihbaratına düzenli bilgiler sağladığının altı çizildi.

    Çin istihbaratı için çalıştığı iddia edilen Alman vatandaşına gözaltı #1

    SEYAHATLERİ FİNANSE EDİLDİ

    Klaus L'nin, Çin istihbaratına ilettiği bilgileri çok sayıda üst düzey siyasi muhataplardan elde ettiği aktarılan açıklamada, bu bilgiler karşılığında zanlının seyahatlerinin finanse edildiği ve para aldığı vurgulandı.

    Açıklamada, Klaus L’nin bugün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

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