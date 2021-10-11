Çin, ithal meyvelerde koronavirüs tespit etti

Çeşitli meyve türlerinde koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Harekete geçen ekipler, meyvelerden numuneler alırken, ilgili personele test uygulandı.

İthal edilen meyveler, Çin'in başkenti Pekin'i alarma geçirdi.

Xicheng semtinde bulunan bir marketteki meyvelerde, koronavirüs olduğu tespit edildi.

MEYVELERDEN KORONAVİRÜS ÇIKTI

Denizaşırı ülkelerden alındığı belirtilen meyvelerden elde edilen örneklerin; longan, ejder meyvesi, portakal ve kiviyi içerdiği kaydedildi.

Çin basınından Global Times'ın haberine göre, bölgeye acil müdahale başlatan ekipler, epidemiyolojik araştırmanın yanı sıra çevreden alınan numuneleri laboratuvarda test etti.

PERSONELE TEST YAPILDI

Söz konusu bölgede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilirken, ilgili personele uygulanan test negatif çıktı.

"SALGININ ÜRÜNLER ARACILIĞIYLA YAYILMA RİSKİ DÜŞÜK"

Haberde, "Uzmanlar, ürünler aracılığıyla salgının yayılma riskinin nispeten düşük olduğuna inanıyor." ifadesine yer verildi.

Bu arada Xicheng Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, söz konusu meyveleri satın alan tüm sakinlerden, durumlarını en kısa sürede bildirmelerini istedi.