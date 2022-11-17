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    Çin, koronavirüs aşılarını hızlandıracak

    Asya ülkesi, artan vakalar karşısında yeni stratejiye geçmeye hazırlanıyor. Aşılarla ilgili adımlar planlanırken, yoğun bakım yatak sayısının artırılması gündeme geldi.
    • 17.11.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:26
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    Çin, koronavirüs aşılarını hızlandıracak

    Koronavirüs salgınıyla mücadelede "sıfır vaka" politikasından taviz vermeyen Çin, tedbirleri üst düzeyde uygulamaya devam ediyor.

    Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Shen Hongbing, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Aşılarla ilgili yeni adım

    Shen, koronavirüs aşılarını hızlandırmayı planladıklarını ve zamanı geldiğinde halka bilgi vereceklerini söyledi.

    Bununla birlikte Shen, aşıların ne şekilde hızlandırılacağını tam olarak açıklamadı.

    Nisan ayından bu yana en fazla vaka artışı

    Sık sık ani kapanmalarla katı bir pandemi politikası izleyen Pekin, perşembe günü 23 binden fazla yeni enfeksiyon vakası bildirdi. Bu sayı, nisan ayından beri en fazla artış oldu.

    Diğer taraftan yetkililer, daha fazla koronavirüs hastanesi inşa etme ve yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını artırma ihtiyacının altını çizdi.

    Çin, koronavirüs aşılarını hızlandıracak #1

    Yoğun bakım yataklarının sayısı artırılacak

    Reuters'ın haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Guo Yanhong, "Yoğun bakım yatakları, toplam yatakların yüzde 10'unu oluşturması gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Guangzhou ve Pekin gibi vakaların arttığı birkaç şehir toplu testler yapıyor ancak diğer şehirler testleri geri çekti.

    Çin'de koronavirüs tablosu

    Worldometers internet sitesine göre, Çin'de şimdiye kadar 279 bin 431 vaka ve 5 bin 226 ölüm kayıtlara geçti.


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