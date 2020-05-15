Çin: Koronavirüs salgınını kontrol altına aldık

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, salgınla etkili mücadelede Devlet Başkanı Şi Cinping'in büyük rolü olduğunu ifade etti.

Çin'ın Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılarak 4.5 milyonu aşkın vakaya ve 300 binden fazla ölüme neden olan koronavirüs salgını ile ilgili Pekin yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, koronavirüs salgınını kontrol altına aldıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vang, gece saatlerinde Bosna Hersek, Macaristan ve Estonya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.

"SALGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

Vang, görüşmelerinde "Devlet Başkanı Şi Cinping’in kişisel yönetimi ve yönlendirmesi altında Çin, zorlu ve sıra dışı çabalarla, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı, mevcut salgınla mücadele sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın kademeli şekilde normalleşmesi yönünde sebat ediyor." ifadelerini kullandı.

"SALGINI SİYASİLEŞTİRİYORLAR"

Virüsün sınırı ve milleti olmadığını kaydeden Vang, herhangi bir ülke ve siyasetçi ismi vermeden, "Bir süredir bazı ülkelerin politikacıları ısrarla salgını siyasileştiriyor, etiketliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, söz konusu siyasetçilerin DSÖ'ye saldırdığını ve bu örgütü karaladığını savunarak, "Bu tür hareketler uluslararası salgınla mücadele çabalarına müdahale ediyor, zarar veriyor." şeklinde konuştu.

ABD'DEN ÇİN'E KORONA SUÇLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişti.

Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak, şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlarla dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (koronavirüs) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP: PEKİN'DEN TAZMİNAT TALEP EDEBİLİRİZ

Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.

Pompeo, 29 Nisan'da virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin Çin'e "biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması" çağrısı yapmıştı.

Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.