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    Çin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklananları serbest bırakacak

    Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra adli kovuşturmalara son verilmesi kararlaştırıldı.
    • 07.01.2023 - 17:36
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    Çin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklananları serbest bırakacak

    Koronavirüs pandemisine karşı uzun bir süredir "sıfır vaka" politikası uygulayan ve sonrasında geri adım atmaya karar veren Çin, bir karar daha aldı.

    Pekin yönetimi, tedbirleri ihlal ettikten sonra tutuklananların serbest bırakılacağını duyurdu.

    Kovuşturmaların sonlandırılması talep edildi

    Hükümet, yerel yönetimlere, mahkemelere, emniyet güçlerine ve gümrük birimlerine gönderdiği talimatta Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak'ta kaldırılmasının ardından, koronavirüs bağlantılı adli kovuşturmaların sonlandırılmasını istedi.

    Tutuklananlar serbest bırakılacak

    Talimatta, salgın tedbirlerini ihlalden tutuklanan zanlıların, "zamanında ve uygun şekilde" salıverilmesi gerektiği belirtildi.

    Sınırlarda karantina ve kontrol tedbirlerinin bundan böyle adli olarak ele alınmayacağının vurgulandığı talimatta, ilgili birimlerin hoşgörü ve cezalandırmama politikası izlemesi önerildi.

    Çin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklananları serbest bırakacak #1

    Çin'in dikkat çeken sıkı tedbir uygulamaları

    Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta koronavirüsün 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini bildirmişti.

    AA'nın haberine göre, söz konusu uygulama, yerel yönetimlere salgın tedbirlerine uyulması için adli yaptırım dahil sert tedbirler alma yetkisi tanıyordu.

    Çin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklananları serbest bırakacak #2

    Uygulama kapsamında karantinayı ihlal eden, yakın temasları konusunda yanlış bilgi veren veya sağlık görevlilerinden bilgi saklayan kişiler tutuklanıyor ve haklarında adli soruşturma başlatılıyordu.


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