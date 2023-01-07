Çin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklananları serbest bırakacak

Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra adli kovuşturmalara son verilmesi kararlaştırıldı.

Koronavirüs pandemisine karşı uzun bir süredir "sıfır vaka" politikası uygulayan ve sonrasında geri adım atmaya karar veren Çin, bir karar daha aldı.

Pekin yönetimi, tedbirleri ihlal ettikten sonra tutuklananların serbest bırakılacağını duyurdu.

Kovuşturmaların sonlandırılması talep edildi

Hükümet, yerel yönetimlere, mahkemelere, emniyet güçlerine ve gümrük birimlerine gönderdiği talimatta Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların 8 Ocak'ta kaldırılmasının ardından, koronavirüs bağlantılı adli kovuşturmaların sonlandırılmasını istedi.

Tutuklananlar serbest bırakılacak

Talimatta, salgın tedbirlerini ihlalden tutuklanan zanlıların, "zamanında ve uygun şekilde" salıverilmesi gerektiği belirtildi.

Sınırlarda karantina ve kontrol tedbirlerinin bundan böyle adli olarak ele alınmayacağının vurgulandığı talimatta, ilgili birimlerin hoşgörü ve cezalandırmama politikası izlemesi önerildi.

Çin'in dikkat çeken sıkı tedbir uygulamaları

Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta koronavirüsün 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini bildirmişti.

AA'nın haberine göre, söz konusu uygulama, yerel yönetimlere salgın tedbirlerine uyulması için adli yaptırım dahil sert tedbirler alma yetkisi tanıyordu.

Uygulama kapsamında karantinayı ihlal eden, yakın temasları konusunda yanlış bilgi veren veya sağlık görevlilerinden bilgi saklayan kişiler tutuklanıyor ve haklarında adli soruşturma başlatılıyordu.