Çin, koronavirüse karşı yeniden alarma geçti

Vakaların tekrar tırmanışa geçtiği ülkedeki spor salonlarında hastalar için yataklar kuruldu. "Çok endişeliyiz" açıklaması yapan DSÖ, Pekin'den aşıları hızlandırmasını istedi.

Koronavirüs pandemisinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'de, son aylarda vakalarda artış yaşanıyor.

Şanghay'daki Deji Hastanesi, personelinden koronavirüs ile "trajik bir savaşa" hazırlanmasını istedi.

Hastane, şehrin 25 milyon insanının yarısının yıl sonuna kadar enfekte olmasını bekliyor.

Çin'de koronavirüs uyarısı

Yapılan açıklamada, "Bu yılın Noel, Yeni Yıl Günü ve Yeni Ay Yılı güvensiz olmaya mahkum. Bu trajik savaşta, Büyük Şangay'ın tamamı düşecek. Hastalarımızın hepsi enfekte olacak! Başka seçeneğimiz yok ve kaçamayız." denildi.

Uzmanlar, savunmasız yaşlı nüfus arasında nispeten düşük tam aşılama oranları göz önüne alındığında, Çin'in gelecek yıl 1 milyondan fazla koronavirüs ölümüyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Spor salonu hastaneye dönüştürüldü

Öte yandan Başkent Pekin'de pandemi devam ederken bir spor salonu hastaneye dönüştürüldü.

Objektiflere yansıyan anlarda, salonda kurulan ve bölmelerle ayrılan yataklar görüntülendi.

DSÖ'den Çin'e çağrı: Aşıları hızlandırın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Asya ülkesinde yaşananları endişeyle takip ediyor. Cenevre merkezli kuruluş, Çin'i artan vakaların ardından aşı uygulamalarını hızlandırmaya çağırdı.

"Artan vakalardan çok endişeliyiz"

Örgüt, ülkedeki şiddetli koronavirüs vakalarındaki artıştan "çok endişeli" olduğunu belirtirken, özellikle savunmasız grupların aşılanmasını istedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yoğun bakım ünitelerinde hastalık şiddeti, hastaneye yatışlar ve doluluk oranları hakkında daha fazla verinin sunulmasını talep ettiklerini vurguladı.

Vaka ve ölüm sayıları

Worldometers internet sitesine göre, Çin'de şimdiye kadar 389 bin 306 vaka ve 5 bin 241 ölüm kayıtlara geçti.

"Yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğuna dair haberler var"

Yine DSÖ'nün Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, "Hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde nispeten düşük sayıda vaka rapor ediliyor. Ancak, yoğun bakım ünitelerinin dolduğuna dair haberler var." dedi.

Pekin'e öneri: mRNA aşılarını kullanın

Ryan, ayrıca DSÖ'nün Çin'i Moderna ve BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşılarını ithal etmesi için "teşvik edeceğini" kaydetti.

Financial Times'ın aktardığına göre, Çin, yabancı uyruklular için kullanımlarına yeşil ışık yakmasına rağmen, şimdiye kadar söz konusu aşıları yerel kullanım için onaylamadı.