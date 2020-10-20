Çin: Koronavirüste potansiyel aşıların yan etkisi yok

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bir yetkili, aşıları yaptıranlarda olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Koronavirüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'den, muhtemel aşılarla ilgili açıklama geldi.

Çin, koronavirüse karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

"AŞI YAPTIRANLARDA CİDDİ YAN ETKİ YOK"

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı.

4 AŞIDA 3. FAZA GEÇİLDİ

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

"FİYATLAR HALKIN KABUL EDEBİLECEĞİ DÜZEYDE OLACAK"

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, koronavirüs aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.