Çin: Koronavirüsün kökeni ABD'de araştırılmalı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs konusunda dikkatlerin ABD'ye çevrilmesi yönünde çağrı yapıldı.

ABD ile Çin arasında koronavirüsün çıkış noktasına dair tartışmalar sürerken, Pekin'den yeni bir açıklama geldi.

Üst düzey bir Çinli epidemiyolog, koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmaların bir sonraki aşamasının ABD'de gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'DEKİ ÇALIŞMA

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından bu hafta yayınlanan bir çalışma, ülkedeki 5 eyalette en az 7 kişinin koronavirüse neden olan SARS-CoV-2'ye yakalandığını gösteriyor.

Bu durumun ABD'nin ilk resmi vakaları bildirmesinden haftalar önce yaşandığı belirtiliyor.

"DİKKATLER ABD'YE ÇEVRİLMELİ"

Çin ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mart ayında yayınlanan ortak çalışmasında, koronavirüsün büyük olasılıkla ülkenin vahşi yaşam ticaretinden kaynaklandığı ve virüsün bir ara tür aracılığıyla yarasalardan insanlara geçtiği sonucu yer alıyor.

Ancak Pekin, koronavirüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar yoluyla denizaşırı ülkelerden girdiği teorisini öne sürüyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden epidemiyolog Zeng Guang, Global Times'a yaptığı açıklamada, "Dikkatler ABD'ye çevrilmeli" dedi.

"ABD'DE DİKKATLİ İNCELEME YAPILSIN" ÇAĞRISI

Zeng, ABD'nin salgının ilk aşamalarında insanlara test uygulamak için yavaş olduğunu, aynı zamanda birçok biyolojik laboratuvara ev sahipliği yaptığını aktardı.

"Ülkenin sahip olduğu tüm biyolojik silahlarla ilgili konular dikkatli bir şekilde incelemeye tabi tutulmalıdır." diye konuştu.

"KORONAVİRÜS BİRDEN ÇOK KÖKENE SAHİP"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'deki araştırmaya ilişkin yaptığı yorumda, koronavirüsün salgınının "birden çok kökene" sahip olduğunun artık net olduğunu ve diğer ülkelerin DSÖ ile iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Pekin yönetimi, ilk vakalarla ilgili verileri açıklama konusunda şeffaf olmaması nedeniyle eleştiriliyor.