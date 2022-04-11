Çin: NATO yaygara koparıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, "Avrupa'yı istikrarsızlaştıran NATO, Asya'yı istikrarsızlaştırma çabasına son vermeli" dedi.

Pekin yönetimi, bir kez daha NATO'yu hedef aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO'nun "Asya'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 6-7 Nisan'da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki sözlerini hatırlattı.

"Bloklar arası cepheleşmeye hizmet ediyor"

Cao, Stoltenberg'in söz konusu toplantıda Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan tavrını kınamaktan kaçındığına işaret eden ve NATO'nun yeni güvenlik konseptinde Pekin'in artan nüfuzuna ve baskıcı politikalarına karşı demokrasilerin güvenliğinin korunmasını hesaba katması gerektiğini savunan sözlerine yanıt verdi.

Sözcü Cao, NATO'nun Soğuk Savaş'ın ortaya çıkardığı bir örgüt olarak uzun zamandır bloklar arası cepheleşmeye hizmet ettiğini ve bir ülkenin hegemonyasının aracı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir Soğuk Savaş cepheleşmesi yaratmak için..."

"Kuzey Atlantik bölgesinin askeri örgütlenmesi NATO, son yıllarda gücünü göstermek ve gerilim yaratmak için Asya-Pasifik bölgesine yönelmeye başladı. NATO bir süredir sınır aşırı girişimlerde bulunuyor ve yeni bir Soğuk Savaş cepheleşmesi yaratmak için yaygara koparıyor."





"Çin'i hedef alan kışkırtıcı yorumları bırakın"

AA'nın haberine göre; Çin'in barışçı kalkınma yolunu izleyen bir ülke olduğunu belirten Cao, kalkınmasının başka ülkelere tehdit değil, fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Çinli sözcü, "NATO, dezenformasyon yaymayı ve Çin'i hedef alan kışkırtıcı yorumları derhal bırakmalı, ideolojik çizgideki cepheleşmeyi terk etmeli. Avrupa'yı istikrarsızlaştıran NATO, Asya'yı ve dünyayı da istikrarsızlaştırma çabasına son vermeli." değerlendirmesinde bulundu.