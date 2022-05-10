Çin, Omicron vakalarıyla mücadele ediyor

Pekin'de son 24 saatte 74 vaka kayıtlara geçti. Durumun ciddi olduğunu söyleyen yetkililer, "Kontrolleri artırmalıyız" dedi.

Çin, son dönemde Omicron varyantını kontrol altına almak için mücadele veriyor.

Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar, başkent Pekin'de ilk olarak 22 Nisan'da ortaya çıktı.

Son 24 saatin bilançosu

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 61, göstermeyen 13 vaka tespit edildi.

Şehrin doğusundaki Şunyi ilçesinde, Pekin Kırsal Ticaret Bankası'na ait data merkezinin çalışanları ve ailelerinden oluşan 21 kişide virüse rastlandı.

"Kritik bölgelerdeki kontrolleri artırmalıyız"

Kentte hastalık belirtisi gösteren vaka sayısı önceki güne kıyasla iki kat arttı.

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklama başkentte salgın durumunun "karmaşık ve ciddi" olduğunu belirterek, "Bulaşma zincirleri henüz kesilebilmiş değil. Kritik bölgelerdeki kontrolleri artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Hareket kısıtlaması getirildi

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanlara getirilen hareket kısıtlaması devam ediyor.

Her iki ilçede de toplu taşıma hizmeti durdurulurken, parklar ve kamusal alanlar erişime kapatıldı. İnsanlardan evlerinden çıkmamaları isteniyor.

Eğlence merkezleri kapalı

Kentte ana okulları ile ilk ve orta dereceli okulların çevrim içi eğitimi, restoranların yalnızca sipariş hizmeti vermeyi sürdüreceği, spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezlerinin kapalı kalacağı belirtildi.

Şunyi ve Çaoyang ilçelerinin yanı sıra, son 7 günde vaka tespit edilen 15 merkez ilçe ve bölgede bugünden itibaren yeni tur toplu testler uygulanacak.

Negatif sonuç zorunluluğu

Ayrıca 12 Mayıs'tan itibaren tüm vatandaşlara kamuya açık kapalı alanlara girişlerinde, mobil sağlık kodlarının yanı sıra son 48 saatte yapılmış koronavirüs testinin negatif sonucunu gösterme zorunluluğu getirilecek.

AA'nın haberine göre, nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Fark edilmeden yayıldı

Kentte 22 Nisan'da başlayan salgın dalgasında ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtilmişti.

Yeni salgındaki vaka sayısı, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakmıştı.