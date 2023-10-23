Çin: Orta Doğu'daki durum endişe verici, büyük çaplı çatışma riski artıyor Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai, İsrail-Filistin çatışmasının kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Zhai, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

AA & Ensonhaber

İsrail-Filistin çatışması konusunda Çin'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını destekleyen Pekin yönetimi, çatışmaların devam etmesinin farklı cephelerin açılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Çin, İsrail'in kara saldırısının ve silahlı çatışmaların komşu ülkelere yayılma riski olduğunu söyledi.

"Gazze'deki durum ciddi"

Asya ülkesinin Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Gazze'deki mevcut durumu "çok ciddi" olarak gördüklerini anlattı.

Orta Doğu'yu ziyaret eden elçi Zhai, İsrail-Lübnan ve İsrail-Suriye sınırlarındaki çatışmalar yayıldıkça bölgedeki ve uluslararası alandaki etkilerinin de arttığını kaydetti.

Zhai, uluslararası topluma "bu konuda son derece dikkatli" olma ve ilgili tarafları uluslararası insancıl hukuka sıkı sıkıya uyma ve ciddi bir insani felaketten kaçınma çağrısı yaptı.

Kalıcı çözüm çağrısı

Çinli yetkili, "durumu kontrol altına almak için ortak çaba gösterme" çağrısında da bulunarak acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Zhai ayrıca Çin'in diyaloğu teşvik etmek, ateşkes sağlamak ve barışı yeniden tesis etmek, ayrıca iki devletli çözümü ve çatışmaya adil ve kalıcı bir çözüm sağlamak için "elverişli olan her şeyi" yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Geçen hafta Zhai, çatışmada arabulucu olan Katar'da Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede İsrail-Gazze krizinin nedenini Filistinlilerin haklarının garanti edilmemesine bağlamıştı.

Çin'den Orta Doğu ve Körfez temasları

Çin'in Arap ülkeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumla yakın iletişimi sürdürmeye devam edeceğini anlatan Zhai, krizi sona erdirmeye yönelik koordinasyonu daha da güçlendirmek için Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve bölgedeki diğer ülkeleri ziyaret edeceğini duyurdu.

Zhai Jun, gezisi öncesinde Filistin, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Norveç dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ndeki özel temsilcilerle telefon görüşmeleri yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.