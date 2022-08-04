Çin, Pakistan'a 2 milyar dolar kredi sağladı

Pakistan’ın IMF’ye olan 4 milyar dolarlık finansal açığının kapanması için devreye giren Çin, 2 milyar dolar kredi sağladı.

Pakistan, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor…

Ülke, IMF'nin 1,17 milyar dolarlık krediyi henüz serbest bırakmaması sebebiyle ciddi bir döviz kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu durum, ülkenin Sri Lanka’nın ardından iflasa düşebileceği konusunda endişelere yol açıyor.

Çin’den, Pakistan’ın Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan 4 milyar dolarlık finansal açığını kapatmaya yönelik yeni bir adım geldi.

The News gazetesindeki habere göre, Gelir ve Maliye Bakanlığı’ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Pekin’in İslamabad’a 2 milyar dolar kredi sağladığını belirtti. Bu kredinin süresinin 1 yıl olduğu ifade edildi.

Çin’den alınan toplam kredi, 4 milyar doları geçti

AA’nın haberine göre; böylece haziranda İslamabad’a 2,3 milyar dolarlık kredi sağlayan Çin'in, Pakistan’a temin ettiği toplam kredi tutarı 4,3 milyar dolara ulaştı.

Pakistan, IMF kredisini alabilmek için kurumun işaret ettiği 4 milyar dolarlık finansal açığını kapatmaya çalışıyor.

Pakistan rupisi, yüzde 5 değer kazandı

Pakistan rupisi, son gelişmelerin ardından dolar karşısında yaklaşık yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. Ekonomik şartlar dolayısıyla temmuzda yüzde 14,4 değer kaybeden Pakistan rupisi, 1972’den bu yana görülen en yüksek aylık değer kaybını kaydetmişti.

Pakistan Bakanlar Kurulu, 24 Temmuz'da 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm prosedürlerin kaldırılmasına ilişkin kararı onaylamıştı.