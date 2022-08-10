Çin: Rusya ile ilişkiler, en başarılı dönemine girdi

Çin: Rusya ile ilişkiler, en başarılı dönemine girdi

Rusya Büyükelçisi Zhang, "Tüm zamanların en başarılı devletlerarası ilişkilerini yaşıyoruz" dedi.

Çin ile Rusya arasındaki ilişkilere dair Moskova'dan açıklama yapıldı.

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Vladimir Putin ve Şi Cinping'in liderliğinde iki ülke arasındaki ilişkilerin "en başarılı döneminde" olduğunu söyledi.

"Tarihinin en iyi döneminde"

TASS haber ajansına mülakat veren Zhang, "Şi ve Putin'in stratejik liderliği altında, Çin-Rusya ilişkileri, en yüksek düzeyde karşılıklı güven, en yüksek düzeyde etkileşim ve en büyük stratejik önem ile karakterize edilen tarihinin en iyi dönemine girdi." dedi.

Zhang, "Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana tüm zamanların en başarılı devletlerarası ilişkileridir." ifadesini kullandı.

"Rusya ile iş birliği, çok kutuplu dünya için önemli"

Çinli Büyükelçi, Rusya ile stratejik iş birliğinin, "çok kutuplu bir dünyanın oluşumu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi için önemli bir güç" olduğunu kaydetti.

Pekin yönetimi, Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı tavır almadığı gerekçesiyle Batılı ülkelerce eleştiriliyor.

Aynı diplomat, iki ülke arasındaki iş birliğinin küresel ölçekte zorlukların yaşandığı bir dönemde geliştiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Zhang Hanhui, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"İnsanlık büyük bir değişim çağından geçiyor"

"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in belirttiği gibi, 'dünya yüzyılda bir eşi benzeri görülmemiş köklü değişimler yaşıyor' ve hızlı bir değişim dönemine giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'İnsanlık büyük bir değişim çağından geçiyor' dedi."

Büyükelçi Zhang, insanlığın halihazırda "yavaş ekonomik toparlanmanın" yanı sıra "ABD ve diğer Batı ülkelerinde Soğuk Savaş zihniyetinin geri dönüşü" gibi sayısız zorlukla karşı karşıya olduğunu anlattı.