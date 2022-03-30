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    Çin: Rusya ile ilişkiler, sınamalara rağmen gelişiyor

    Vang Yi, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerini değerlendiren Vang, ilerleme kaydettiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:35
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    Çin: Rusya ile ilişkiler, sınamalara rağmen gelişiyor

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Moskova ile ilişkilerini değerlendirdi.

    Vang, Çin-Rusya ilişkilerinin, uluslararası durumdaki değişiklikler nedeniyle yeni sınamalardan geçtiğini söyledi.

    "ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİ YENİ SINAMALARDAN GEÇTİ"

    Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ülkenin doğusundaki Tunxi eyaletinde bir araya gelen Vang, "Yılın başından bu yana Çin-Rusya ilişkileri, uluslararası durumdaki değişikliklerle yeni sınamalardan geçti, doğru yönü korudu ve sağlam bir gelişme eğilimi gösterdi." dedi.

    Vang, iki tarafın ikili ilişkileri geliştirme arzusunun daha da güçlendiğini belirterek, çeşitli alanlarda iş birliğini teşvik etme güveninin de arttığını ve buna büyük önem verdiklerini kaydetti.

    İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME VURGUSU

    Çin Dışişleri Bakanı ayrıca, iki ülke liderlerinin Çin-Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliği ilişkilerini üst düzeye çıkarma konusunda vardıkları anlaşmaları hatırlattı.

    Vang Yi, bu doğrultuda "eski dostu" Sergey Lavrov ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

    Çin: Rusya ile ilişkiler, sınamalara rağmen gelişiyor #1

    LAVROV, ÇİN'DE AFGANİSTAN TOPLANTISINA KATILACAK

    TASS'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 31 Mart'ta Afganistan'a Komşu Ülkelerin Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'e gitti.


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