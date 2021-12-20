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    Çin: Rusya ile ilişkilerimiz güçlü kalacak

    Pekin yönetimi, Rusya ile güçlü bağları sürdürme konusunda kararlılık mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 10:45
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    Çin: Rusya ile ilişkilerimiz güçlü kalacak

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Moskova yönetimi ile ilişkisini değerlendirdi.

    Katıldığı bir sempozyumda konuşan Vang, iki ülke arasında "dostane" ilişkiler bulunduğunu söyledi.

    "ÇİN-RUS DOSTLUĞU HER ZAMAN GÜÇLÜ KALACAK"

    Vang, "Dünyada hangi değişiklikler olursa olsun, nesilden nesile aktarılan Çin-Rus dostluğu her zaman güçlü kalacaktır." dedi.

    "KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN..."

    Çinli diplomata göre, Pekin, Moskova ile "eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri sürdürmeye ve küresel barış ve istikrarı sağlamak için ortak çabalarda bulunmaya kararlı."

    Çin: Rusya ile ilişkilerimiz güçlü kalacak #1

    "BÜYÜK GÜÇLER ARASINDA..."

    TASS'ın haberine göre, Vang Yi, Çin ve Rusya arasındaki kapsamlı iş birliğinin birden fazla testten geçtiğini vurguladı.

    "Ülkelerimiz, büyük güçler arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişkinin nasıl kurulacağının klasik bir örneğidir." diye ekledi.

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