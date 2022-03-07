Çin: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Çin: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Dışişleri Bakanı Vang, ülkesinin Rusya ile diyaloğunun geldiği seviyeye vurgu yaptı.

Pekin'den Moskova ile ilişkilere yönelik dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yıllık basın toplantısında konuştu.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK SAĞLAM" YORUMU

Vang, Çin'in Rusya ile dostluğunun "kaya gibi sağlam" olduğunu ve iş birliği olasılıklarının "çok geniş" olduğunu vurguladı.

Çinli Bakan, iki ülke arasındaki iş birliğinin, hem Çin hem de Rusya halkına "fayda ve refah" getirdiğini söyledi.

RUSYA VE UKRAYNA'YA DİYALOG ÇAĞRISI

Vang Yi ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinin tutumunu aktarırken, ilgili tüm taraflara diyalog çağrısı yaptı, "tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması" gerektiğini söyledi ve ekledi:

"İlgili tarafların meşru güvenlik endişelerini karşılamalıyız. İlgili ülkeler, bölgenin uzun vadeli barış ve istikrarını akılda tutmalı ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisini uygulamaya koymalıdır."