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- Çin savaş jetinden ABD uçağına taciz
Çin savaş jetinden ABD uçağına taciz
ABD tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi.
- 30.12.2022 - 00:00
Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 uçağının, 21 Aralık'ta Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.
6 metreye kadar yaklaştı
ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.
ABD: Endişe duyuyoruz
İHA'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile 22 Kasım'da Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.