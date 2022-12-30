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Çin savaş jetinden ABD uçağına taciz

Çin savaş jetinden ABD uçağına taciz

ABD tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi.