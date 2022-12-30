Petrol
83.73
-0.31%
Euro
19.9784
-0.05%
Dolar
18.7051
0.00%
Altın
1.091
0.02%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.062
0.34%
BTXN Coin
5.80
-4.60%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    Çin savaş jetinden ABD uçağına taciz

    ABD tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi.
    • 30.12.2022 - 00:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin savaş jetinden ABD uçağına taciz

    Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 uçağının, 21 Aralık'ta Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.

    6 metreye kadar yaklaştı

    ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

    ABD: Endişe duyuyoruz

    İHA'nın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile 22 Kasım'da Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.

    Çin savaş jetinden ABD uçağına taciz #1


    Erzurumlular, kar duasına çıktı
    3. Sayfa

    Erzurumlular, kar duasına çıktı

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar
    Dünya

    Vladimir Putin'i eleştiren yaşlı kadını otobüsten attılar

    Görüş Bildir