Çin savaş uçakları, ABD uçak gemisine saldırıyı simüle etti

Çin savaş uçakları, ABD uçak gemisine saldırıyı simüle etti

Asya'da tansiyon gittikçe yükselirken, bunun son yansıması Çin askeri uçaklarının ABD gemisine yönelik hamlesi oldu.

Joe Biden başkanlığındaki ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, gergin başladı.

Çin savaş uçaklarının, Biden’ın göreve başlamasından 3 gün sonra Tayvan’ın hava savunma bölgesinde bir tatbikat sırasında ABD uçak gemisine füze saldırıları simülasyonu yaptığı belirtildi.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI GÖNDERİLDİ

Financial Times'ın, ABD ve müttefiklerinin istihbaratına dayandırdığı haberine göre, Çin ordusu, Tayvan hava savunma bölgesinin güneybatısına 23 Ocak'ta 11 uçak gönderdi. Aynı bölgeye sonraki gün 15 uçak daha sevk edildi.

Bombardıman uçaklarının ve bazı savaş uçaklarının, bölgede bulunan ABD'ye ait USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki gemileri simülasyon hedef olarak işaretleyerek tatbikat gerçekleştirdiği aktarıldı.

PİLOTLAR DOĞRULADI

Çin savaş uçaklarıyla ABD gemileri arasındaki mesafenin 463 kilometreden fazla olduğu kaydedildi.

H-6 bombardıman uçaklarının pilotlarının, simüle edilmiş hedef için emirleri onayladığı ve ABD uçak gemisine anti-gemi füzesi fırlatıldığını doğruladığı bildirildi.

Son gelişme, Tayvan ve Güney Çin Denizi çevresinde ABD ile Çin arasındaki yoğun askeri rekabetin arttığını gösteriyor.

ÇİN: SAVAŞ SEBEBİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'ne gönderilmesine tepki göstermiş, gelişmeyi "Bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir güç gösterisi" şeklinde yorumlamıştı.

Tayvan, geçtiğimiz hafta Çin savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini belirtmiş, Washington'tan Pekin'e baskı yapmasını istemişti.

Pekin yönetimi ise "herhangi bir bağımsızlık hareketini savaş sebebi" sayacağını duyurmuştu.