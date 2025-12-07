Çin savaş uçaklarından Japon askeri jetlerine radar kilidi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya ve Çin arasındaki gerilim tırmanıyor.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya’nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi ile başlayan Tokyo-Pekin arasındaki diplomatik kriz, askeri alana taşındı.

JAPON JETLERİNE RADAR KİLİDİ

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, dün Çin’in Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya’ya ait F-15 jetlerine radar kilidi attığını açıkladı

Aralıklı olarak yerel saatle 16.32 ve 18.37’de gerçekleştirilen eylemleri "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak niteleyen Koizumi, Çin’i diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiklerini ve olayın tekrar yaşanmaması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Koizumi, SDF uçaklarına ya da personeline herhangi bir zarar gelmediğini sözlerine ekledi.

PROVOKASYON YOKTU

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ayrı bir açıklamada ise, jetler arasındaki mesafe göz önüne alınarak Japon tarafının "provokasyon olarak değerlendirilebilecek herhangi bir girişimde bulunmadığı" vurgulandı.

Çin’in eğitim uçuşları gerilime neden olmuştu Çin donanmasına ait Liaoning uçak gemisi dün Okinawa açıklarından geçmiş, Çin savaş uçakları Pasifik Okyanusu’nda eğitim uçuşları gerçekleştirmişti.

Japonya’nın muhtemel bir hava sahası ihlaline karşı tedbir olarak kendi savaş uçaklarını havalandırdığı kamuoyuna yansımıştı.