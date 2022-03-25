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    Çin: Savaşı başlatan kim herkes biliyor

    Çin Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'nin Ukrayna savaşı üzerine Pekin'e 'çamur attığını' söyledi. ABD'yi "yalancı ve baş belası" olarak nitelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 08:09
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    Çin: Savaşı başlatan kim herkes biliyor

    Bakanlık sözcüsü Wu Qian, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerin Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını önceden bildiği ve Çin'in Moskova'dan bunu Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na kadar ertelemesini istediği yönündeki suçlamalarını yorumladı.

    ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

    Wu, iddiaları kınadı ve Çin'in Rusya'ya askeri yardım teklif ettiği iddiasının, suçlamayı Çin'e kaydırmak ve Çin'e çamur atmak amaçlarına hizmet eden mutlak dezenformasyon olduğunu söyledi.

    Suçlamaların ABD'nin yalancı ve baş belası olan gerçek yüzünü gösterdiğini söyleyen sözcü, ülkesinin ABD'nin Ukrayna konusunda Çin'i hedef alan yanlış ve kötü niyetli bilgileri yayma girişimlerine şiddetle karşı çıktığını açıkladı.

    "BUGÜNKÜ KRİZİN SORUMLUSU KİM HEPİMİZ ANLIYORUZ"

    Bakanlık sözcüsü, Ukrayna savaşının çeşitli nedenlerden ve karmaşık bir tarihsel bağlamda ortaya çıktığını vurguladı, ancak "bugünkü krizin en büyük sorumluluğunu hangi büyük gücün taşıdığını hepimiz anlıyoruz ” dedi.


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