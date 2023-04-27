Çin: Seçimler Türkiye'nin iç meselesi, buna karışmayız Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao, eleştiri oklarının hedefi olan haberle ilgili açıklama yaptı. Mao, "Ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıyız" ifadesini kullandı.

AA

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) ABD'deki medya organı, tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Küçük bir rahatsızlık geçiren ve istirahatte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu, olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldı.

Çin medya organının tepki çeken Erdoğan paylaşımı

Peki yönetimi, gelen yoğun eleştiriler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği olağan basın toplantısında, CGTN Amerika'nın, Twitter'da, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yanlış bilgiler içeren paylaşımıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Türkiye dostumuz, seçimlere karışmayacağız"

Yayın kuruluşunun kaynak belirtmeden yaptığı paylaşımların daha sonra kaldırıldığının fakat düzeltilmediğinin, sosyal medyada başka medya kuruluşları ve kişisel hesaplarda yayıldığının hatırlatılması üzerine Sözcü Mao, şöyle dedi:

Bahsettiğiniz olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Ama şunu söylememe izin verin; Türkiye Çin'in dostudur.



Çin, ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıdır. Seçimler, Türkiye'nin iç işidir, Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir.

Önce paylaştılar, sonra sildiler

CGTN Amerika, dün Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dezenformatif içerikler sunmuştu.

Kuruluş, sonradan iki paylaşımı silmiş, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili önceki haberlerin "doğrulanmadığını" bildirmişti.

Altun'dan önemli açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan "mesnetsiz iddiaları" kesin olarak reddederek, Erdoğan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına video konferans yoluyla katılacağını duyurmuştu.

"Kesin olarak reddediyoruz"

Erdoğan'ın sağlığına ilişkin, aralarında CGTN'nin olduğu bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, "Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"İddialar doğru değil"

İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

CGTN Amerika, paylaşımlarında iddialarına kaynak göstermezken, haberler yalanlandığı halde düzeltme yapmamıştı.