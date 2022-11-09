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    Çin, 'sıfır koronavirüs' politikasından vazgeçmiyor

    Alınan sert tedbirler, ülke halkının günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Bir yetkili, "Virüsteki değişimlere göre kontrol tedbirlerini geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.
    • 09.11.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 11:20
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    Çin, 'sıfır koronavirüs' politikasından vazgeçmiyor

    Asya ülkesi Çin, koronavirüs salgınıyla mücadelede sıkı önlemlerle konuşuluyor.

    Bu doğrultuda pandemiye karşı "sıfır vaka" politikası izleniyor.

    Çin halkının yaşadığı zorluk

    Az vakaların çıktığı bölgelerde dahi insanların dışarı çıkmalarına izin verilmezken, bu durum günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

    Söz konusu politikanın, vatandaşların günlük hayatında yarattığı zorluklar ve yol açtığı ekonomik kayıplara rağmen sürdürüleceği beliritliyor.

    "Kontrol tedbirlerini geliştirerek sürdüreceğiz"

    İdare yetkilisi Hu Şiang, solunum yolu hastalıklarında artış görülen kış aylarında tüm dünyada yeni salgın dalgasının beklendiğini belirterek, "Dinamik sıfır-koronavirüs politikasına bağlı kalarak virüsteki değişimlere göre kontrol tedbirlerini geliştirerek sürdüreceğiz." dedi.

    Vatandaşlar, teslimatlarını almak üzere dükkanların önünde kurulan alanlarda bekliyor.

    Çin, sıfır koronavirüs politikasından vazgeçmiyor #1

    Çin'de koronavirüs bilançosu

    Worldometers internet sitesine göre, Çin'de 266 bin 359 vaka ve 5 bin 226 ölüm kayıtlara geçti.

    Hastalığı atlatanların sayısı ise 252 bin 820 oldu.

    Çin, sıfır koronavirüs politikasından vazgeçmiyor #2

    Çin, sıfır koronavirüs politikasından vazgeçmiyor #3

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    Çin, sıfır koronavirüs politikasından vazgeçmiyor #10


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