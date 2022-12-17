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    Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

    Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
    • 17.12.2022 - 08:41
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    Çin, 'Şiyan-21' uydusunu fırlattı

    Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-21" uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

    Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

    Test edilmesinde kullanılacak

    Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

    25 uydu yörüngede aktif

    İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

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