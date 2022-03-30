Çin sokaklarında robot köpek gezmeye başladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina uygulanan Şanghay'da sokağa çıkan robot köpek, megafonla uyarılar yaptı. Köpek, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle tam kapanma kararı uygulanmaya devam ediliyor.

Çin’in en büyük kenti Şanghay'ın Jiading Mahallesi'nde sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpek sosyal medyada gündem oldu.

Mahallende oturan bir kişi tarafından Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan robot köpeğe ait görüntüler milyonlarca kez izlendi.

"KÖPEĞE SÖYLEYİN BİZE YEMEK GETİRSİN"

Görüntülerde robotun boş sokaklarda gezerek sırtındaki megafonla mahalle sakinlerine Covid-19 salgını kurallarına uymaları konusunda anons yaptığı anlar yer aldı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, "Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin" yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti.

FİYATI 16 BİN DOLAR

Görüntülerdeki robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi.



