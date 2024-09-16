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Çin son 75 yılda gördüğü en şiddetli tayfunun etkisinde

Çin son 75 yılda gördüğü en şiddetli tayfunun etkisinde Ülkenin en büyük şehri Şanghay, 1949'daki Gloria Tayfunu'ndan bu yana kıyılarına ulaşan en şiddetli tayfun olan Bebinca Tayfunu'nun etkisini gün boyu hissetti.