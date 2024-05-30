Çin: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

Dünyadan ise Filistin'e destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu.

Gündeminde Gazze vardı

Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.

İki devletli çözüm vurgusu

"Gazze'ye yönelik saldırılar süresiz olarak devam edemez" dedi, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Gazze'ye yönelik acil insani yardım kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

"Tam bağımsız Filistin devletini destekliyoruz"

Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olma taleplerini desteklediğini de ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)