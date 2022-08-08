Çin: Tayvan Boğazı’ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pelosi'nin ziyareti sonrası Tayvan Boğazı’ndaki gerginliğin tek sorumlusunun ABD olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz günlerde Tayvan’ı ziyaret etti.

Pelosi'nin ziyareti, Pekin ile Washington hattı arasında gerilim yaşanmasına neden oldu.

İki ülke arasında sular henüz durulmazken Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Qian, yaşanan durumu değerlendirdi.

"ABD tarafı Pelosi’nin ziyaretini bilerek yaptı"

Bakanlık Sözcüsü Qian, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Tayvan Boğazı'ndaki mevcut gergin durum, ABD tarafından kışkırtılarak, tek başına ABD tarafından yaratılmıştır. Tüm sorumluluğun ve ciddi sonuçların ABD tarafından üstlenilmesi gerekiyor.

Çin tarafı, Pelosi’nin Tayvan ziyareti ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda ciddi tutumunu belirtmişti. Ancak ABD tarafı Pelosi’nin ziyaretini bilerek yaptı ve Tayvan Boğazı’nda gerginlik yarattı."





"ABD; yanlış bilgiler yayıyor, insanların kafasını karıştırıyor..."



Pelosi’nin ziyareti kapsamında Çin’in ABD ile askeri ve siyasi alanlarda görüşmelerini iptal ettiğini belirten Qian, "ABD’nin kışkırtıcı eylemlerine yanıt olarak Çin, ABD ordusu liderleriyle telefon görüşmelerini ve Çin-ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki çalışma toplantılarını iptal etti.

İletişim, samimiyet gerektirir. ABD bir kriz yaratırken bir yandan da krizi yönettiğini iddia ediyor, bahaneler buluyor, yanlış bilgiler yayıyor, provokatif hareketlerini örtbas ediyor ve insanların kafasını karıştırıyor." diye konuştu.