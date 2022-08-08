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    Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar devam ediyor

    Halk Kurtuluş Ordusu, tatbikatların denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılara odaklanacağını açıkladı.
    • 08.08.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 09:28
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    Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar devam ediyor

    Çin, 4 Ağustos'ta başladığı ve Tayvan'da endişelere neden olan tatbikatına devam ediyor.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından tatbikat için düğmeye basılmıştı.

    Pekin'den gelen açıklamada, ada çevresindeki askeri tatbikatların bugün de sürdüğü kaydedildi.

    Denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılara odaklanacaklar

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan Adası çevresindeki sularda yürütülen tatbikatların "denizaltı-savar ve havadan gemiye saldırılara odaklanacağı" belirtildi.

    Açıklamada tatbikatların yerine ve ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.

    Çin, daha önce yaptığı açıklamada, 6 bölgede yürütülen tatbikatların 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

    Tayvan'dan gerçek cephane ve mühimmatlı tatbikat

    Tatbikatlarla ilgili yayınlanan hava ve yer güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi dün öğle saatlerinde dolmuş, ancak tatbikatların sona erdiğine dair açıklama yapılmamıştı.

    Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in açıklamasının ardından, yerel saatle 15.00'te (TSİ 10.00) basına açıklama yapacağını duyurdu.

    Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, bu hafta 9 ve 11 Ağustos'ta adanın güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanılacağı topçu tatbikatları yapacağını açıklamıştı.

    Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar devam ediyor #1

    Tayvan'ın çevresinde fiili abluka

    Pekin'in, tatbikatları öngörülen sürenin ötesine taşıma adımı, bölgede gerilimi yükseltmeye aday görünüyor.

    AA'nın haberine göre, Çin, 4 gündür sürdürdüğü tatbikatlarla egemenlik ihtilafı içinde olduğu adanın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

    Tatbikatlar nedeniyle güvenlik uyarısı yapılan alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı'nda güvenlik endişesi nedeniyle seferler aksamıştı.

    Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar devam ediyor #2

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın tartışmalı ziyareti

    Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti.

    Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

    Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.


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