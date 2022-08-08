Çin: Tayvan yakınlarındaki tatbikatlar, uluslararası hukuka uygun

Sözcü Wang, tatbikatların uluslararası mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.

Çin, 4 Ağustos'ta Tayvan etrafında blokaj oluşturarak başladığı askeri tatbikatlarını sürdürüyor.

Ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcüsü Wang Wenbin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti sonrası başlattıkları tatbikatların uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

"Tayvan, Çin'in toprağıdır"

Wang, "Tayvan, Çin'in toprağıdır. Çin'in, sularında ve hava sahasında yaptığı düzenli tatbikatlar açık, adil ve profesyonel bir önlemdir. İlgili Çin kurumları, zamanı gelince konuyla ilgili bildirimler yayınladı." dedi.

"Uluslararası hukuk ile uyumlu"

Çinli sözcü, söz konusu tatbikatlar konusunda, "Ulusal mevzuat ve uluslararası hukuk ile mevcut uygulamalarla uyumludur." diye konuştu.

Aynı diplomat, tatbikatların bitip bitmediği ve sürelerine ilişkin bir bilgilendirme yapılıp yapılmayacağı sorusuna doğrudan yanıt vermedi.