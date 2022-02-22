Çin: Ukrayna'daki durumdan endişeliyiz

Pekin-Washington hattında, Ukrayna gerilimi nedeniyle görüşme gerçekleştirildi. Çinli Bakan Vang, tarafları temkinli olmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vang ve Blinken'ın gündeminde, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve savaş noktasına gelen gerilim vardı.

"ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI

Ukrayna'daki durumun gidişatından "endişe" duyduklarını mevkidaşına aktaran Vang, "Çin, bir kez daha tüm tarafları temkinli olmaya çağırıyor ve güvenlik ilkesinin uygulanmasının öneminin farkında." ifadesini kullandı.

MİNSK ANLAŞMASI VURGUSU

Herhangi bir ülkenin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Vang, Ukrayna sorununun şimdiye kadarki gelişiminin Minsk Anlaşması'nın etkin bir şekilde uygulanmasındaki gecikmeyle ilgili olduğunu belirtti.

Çinli Bakan, tansiyonu düşürmenin ve farklılıkları gidermenin yolunun müzakerelerden geçtiğini kaydetti.

ABD'YE ÇAĞRI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinde Vang Yi, ABD tarafını "Başkan Joe Biden'ın verdiği bir dizi sözü yerine getirmeye ve Çin'i Hint-Pasifik Stratejisi'nin yeni versiyonu ve Tayvan sorununa yönelik provokasyonlarıyla sınırlamak konusunda yanlış sinyaller göndermekten kaçınmaya" çağırdı.

Telefon görüşmesi, ABD'nin eski Başkanı Richard Nixon'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyaretin 50'nci yıl dönümünde yapıldı.