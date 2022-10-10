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    Çin, Ukrayna'daki gerilimi azaltma çağrısı yaptı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao, "Yapıcı bir rol oynamaya hazırız" diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 16:24
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    Çin, Ukrayna'daki gerilimi azaltma çağrısı yaptı

    Pekin yönetimi, son günlerde tırmanan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu sabah Ukrayna genelinde yaşanan Rus füze saldırısı dalgasına değindi.

    Pekin'den Ukrayna açıklaması

    Mao, Ukrayna'daki "durumun mümkün olan en kısa sürede yatışmasını umduklarını" dile getirdi.

    Sözcü Mao, Çin'in Ukrayna'daki artan gerilimden endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruya doğrudan yanıt vermedi, ancak Pekin'in olağan barış görüşmeleri çağrısını tekrarladı.

    "Yapıcı bir rol oynamaya hazırız"

    Kırım köprüsündeki patlamaya dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "terör saldırısı" nitelemesine de yorum yapılmadı.

    "Çin, tüm taraflarla iletişim halinde." diyen Mao, "Durumun yatıştırılmasına yardımcı olmak için yapıcı bir rol oynamaya hazırız." ifadesini kullandı.

    Çin, Ukrayna daki gerilimi azaltma çağrısı yaptı #1


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