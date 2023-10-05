Çin, ülke halkının daha fazla bebek sahibi olmasını hedefliyor Azalan nüfusuyla ilgili gidişatı tersine çevirmek isteyen Çin'de birbirinden farklı tedbirler devreye alındı. Bunlardan dört tanesi öne çıkıyor.

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Çin, yavaşlayan nüfus artış hızını tersine çevirmek için çeşitli planları devreye aldı.

1 milyar 428 milyon nüfuslu Hindistan 1 milyar 425 milyon nüfuslu Asya ülkesini geride bırakarak, dünyanın en kalabalık ülkesi ünvanını taşıyor.

Bir süredir çiftleri bebek sahibi olmaya teşvik eden Çin ise bir dizi önlemi uygulamaya aldı.

2022 yılında Çin'in nüfusu 60 yıldır ilk kez azalmaya başladı. Evlilik ve bebek sahibi olma yönündeki baskı, geçen yıl Çin'de kayıtlı 6,83 milyon evlilikle rekor düşük seviyelerin görülmesinin ardından geldi.

Bebek sayısının artırılmasının hedeflendiği ülkede 2016'da tek çocuk politikasına son verildi. 2021'de çiftlerin üç çocuğa kadar çocuk sahibi olmasına izin verilmeye başlandı.

Business Insider'ın aktardığına göre, Pekin yönetimi, son iki yılda halkının daha fazla bebek sahibi olmasını sağlamak için bu 4 yolu deniyor:

1- Yerel yönetimler ve şirketler nakit teşvikleri sunuyor

Şubat ayında, Çin'in doğusundaki bir teknoloji merkezi ve e-ticaret devi Alibaba'ya ev sahipliği yapan Hangzhou kenti, üçüncü çocuk sahibi olmaları için bu yıl ebeveynlere 20 bin Çin yuanı (2 bin 800 dolar) tek seferlik sübvansiyon vermeye başladı.

Şangay ve büyük kömür üreticisi Shanxi gibi diğer Çin şehirleri ve eyaletleri de ücretli evlilik izni gün sayısını üçten 30'a çıkardı.

Haziran ayında bir seyahat acentesi, şirkette üç yıl veya daha uzun süre çalışanlara, çocuklarının ilk beş yılı için yıllık 10 bin yuan nakit ikramiye sunacağını açıkladı.

2- Gelin 25 yaşında veya daha küçük olursa nakit ödül

Ağustos ayında Çin'in doğusundaki Changshan şehrinde, gelinin 25 yaşında veya daha küçük olması durumunda çiftlere 1000 yuan nakit ödül veriliyor. Ülkede yasal olarak evlilik için minimum yaş erkekler için 22, kadınlar için 20 olarak biliniyor.

3- Bazı şehirler doğurganlık tedavilerine yardımcı oluyor

Haziran ayında Pekin, tüp bebek, embriyo nakli ve spermin dondurulması ve saklanması da dahil olmak üzere doğurganlık tedavileri için sağlık sigortası kapsamını genişleteceğini duyurdu.

Yetkililer, bekar kadınların yumurtalarını dondurmalarına izin verilip verilmeyeceğini dahi tartışmaya başladı.

Kanunlar, evli olmayan kadınların, yumurta dondurma da dahil olmak üzere tüm yardımcı üreme teknolojilerinden yararlanmasını yasaklıyor. Erkeklerin medeni durumları ne olursa olsun spermlerini dondurmalarına izin veriliyor.

4- Özel derse engel

Çinli yetkililer, teşvik ve sübvansiyon dağıtmanın yanı sıra, Temmuz 2021'de özel ders sektörünü ülke çapında yasaklamak için harekete geçti.

Atılan bu adım, aileler için eğitimi mali açıdan daha az stresli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ancak kâr amacı güden sınıflara yönelik baskı, Çin'in 120 milyar dolarlık özel eğitim sektörünü ortadan kaldırmakla kalmadı, onu yeraltına indirdi.

Bazı ebeveynlerin özel derse yasak öncesine göre daha fazla para harcadığı belirtiliyor.