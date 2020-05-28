Çin, Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası, Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından kabul edildi.

Çin, Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya yeni ulusal güvenlik yasa teklifi sunmuştu.

Başkent Pekin'de, yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantılarının kapanış oturumunda ise Ulusal Güvenlik Yasası, 2 bin 878 oyla kabul edildi.

YEREL MECLİSİN ONAYINA GEREK YOK

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın, Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.