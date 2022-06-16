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    Çin: Uzaylılara ait uygarlık tespit ettik

    Çin'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çin'de yayılan haberlere göre Sky Eye teleskobu uzaylı uygarlığına ait bulgular elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 01:44
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    Çin: Uzaylılara ait uygarlık tespit ettik

    UFO (tanımlanamayan uçan nesne) olarak bilinen ve yıllardır "Bizden başka bir yaşam var mı?" sorusunu sordurtan nesnelerin varlığı hala merak konusu.

    ABD'nin uzaylılarla ilgili teorilerini ispat edememesinin ardından bu kez Çin'den konuyla ilgili bir rapor yayınlandı. Çin medyası Sky Eye teleskopunun uzaylı bir uygarlığın sinyallerini aldığını bildirdi.

    "Bazı olaylar açıklanamaz"

    EurasianTimes'ın haberine göre, ABD ordusu 2021 raporunda uzaylılara dair hiçbir kanıt bulamadı. Deniz İstihbaratı müdür yardımcısı Scott Bray, duruşmada bazı olayların açıklanamaz olduğunu söylemişti.

    Çin: Uzaylılara ait uygarlık tespit ettik #1

    "Uzaylı uygarlığının sinyalleri alındı" iddiası

    Tüm bunların ardından Çin medyası Sky Eye teleskopunun uzaylı bir uygarlığın sinyallerini aldığını söyledi. Ancak, raporun daha sonra silindiği ortaya çıktı.

    Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Sky Eye tarafından tespit edilen sinyallerin daha önce yakalananlardan farklı olduğu ifade edildi.

    İngiltere iddiayı destekledi

    Ünlü İngiliz astronot Tim Peake, ABD ordusunun 100'den fazla kez tanımlanayan cisim kaydettiğini ve UFO'ların uzaylı olabileceğini söyledi.

    Çin: Uzaylılara ait uygarlık tespit ettik #2


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