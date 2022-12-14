Çin ve Hindistan askerleri, karşı karşıya geldi

İki ülkenin ordusuna bağlı birlikler, sınır hattında çatıştı. Hint askerleri, sopalarla saldırdığı Çinli askerleri geri püskürttü.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde gerilim tırmandı.

Hint askerler, Çinli askerlerin iki ülke arasındaki sınır hattını geçerek dikenli tel çekme girişimi üzerine harekete geçti.

Elleri sopalı askerler, Çin ordusu mensuplarına vurmaya başladı. Gerilim, sosyal medyada paylaşılan videoya yansıdı.

Çinli askerlere sopalarla saldırdılar

Sopalarla saldıran Hint askerler, Çinli askerleri tel örgülerin ardına püskürtmeyi başardı.

Çinli askerler bölgeden uzaklaşmaya başlarken, Hindistan ordusuna bağlı birlikler çığlık atarak kutlama yaptı.

Hindistan askerleri, Çinli askerlere sopalarla saldırdı ViDEO

Çin: Hint askerleri sınır hattını ihlal etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Long Şaohua ise iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada, Hint askerlerinin, 9 Aralık'ta sınır hattını ihlal ederek rutin devriye faaliyeti yürüten Çin askerlerine müdahalede bulunduğu belirtildi.

Hindistan'a çağrı: Birliklerinizi kontrol edin

Sözcü Long, tarafların söz konusu karşılaşmanın ardından bölgelerine çekildiğini kaydederek Hindistan'a askeri birliklerini kontrol etme ve sınır bölgelerde huzuru sürdürme çağrısı yaptı.

Hint basınındaki haberlerde, 9 Aralık'ta iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşandığı, iki tarafın birliklerinde de yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Yıllardır çözülemeyen egemenlik sorunu

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

2020'de yaşanan çatışma

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Gerginlik devam ediyor

AA'nın haberine göre, yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Görüşmelerin ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül'de tamamlandığı duyurulmuştu.

Yeni çatışma, sınır bölgesindeki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor.