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- Çin ve Hint askerler Sikkim sınırında birbirlerine girdi
Çin ve Hint askerler Sikkim sınırında birbirlerine girdi
- AA
- 10.05.2020 - 18:26
Hindustan'da Çin sınırındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La bölgesinde yaklaşık 150 Hindistan ve Çin askerleri arasında arbede yaşandı.
Taş ve sopalarla birbirine saldıran askerlerin arbedesinde 4 Hint ve 7 Çin askeri hafif yaralandı.
GERGİNLİĞİN UZUN GEÇMİŞİ
İki ülke arasındaki benzer bir hadise, 2017'de, Ladakh bölgesinde yer alan Pangong Gölü yakınlarında yaşanmış ve askerler birbirlerini yumruklayıp taş fırlatmıştı.
Hindistan'ı müttefiki Butan'dan ayıran vadinin Çin kontrolünde olması, Pekin-Yeni Delhi hattında sık sık gerginliğe neden oluyor.
YEREL DÜZEYDE SORUN GİDERİLDİ
Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "İki tarafın agresif davranışları, birliklerde hafif yaralanmalara yol açtı. İki taraf, yerel düzeyde diyalog ve etkileşimden sonra ayrıldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "sınır koruma birlikleri arasında geçici ve kısa süreli arbedeler yaşandığı" kaydedilirken, birliklerin bu tür meseleleri, "belirlenen protokoller uyarınca karşılıklı çözdükleri" belirtildi.