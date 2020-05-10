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Çin ve Hint askerler Sikkim sınırında birbirlerine girdi

Çin ve Hint askerler Sikkim sınırında birbirlerine girdi

Hindistan'ın Çin sınırında yer alan Sikkim eyaletinde iki ülke askerleri arasında çıkan arbedede iki taraftan da bazı askerler yaralandı.