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    Çin ve Hint askerleri arasında Sikkim'de çatışma çıktı

    Çin ve Hint askerlerinin, sınır bölgesinde bir kez daha çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 11:44
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    Çin ve Hint askerleri arasında Sikkim'de çatışma çıktı

    Hindistan ve Çin arasındaki sınır çatışmalarına bir yenisi daha eklendi.

    Hint basınında yer alan haberlerde, iki ülke askerlerinin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.

    "KÜÇÜK BİR OLAY YAŞANDI"

    Çin tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmazkez, Hindistan ordusu konu hakkında bilgi verdi.

    Yapılan açıklamada, "Küçük bir olay yaşandı ve mesele çözüldü" ifadeleri kullanıldı.

    Çin ve Hint askerleri arasında Sikkim de çatışma çıktı #1

    20 ASKER ÖLMÜŞTÜ

    Çin ve Hint askerleri, 2020 Haziran'ında sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

    İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

    Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

    Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

    Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

    Çin ve Hint askerleri arasında Sikkim de çatışma çıktı #2

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