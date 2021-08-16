Çin ve Rusya'nın Kabil kararı

İki ülke, Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planladığını belirtti. Washington'ın aksine tahliye planının söz konusu olmadığı kaydedildi.

ABD'nin personelini hızla uzaklaştırmaya çalıştığı Afganistan'da, Rusya ve Çin'in tavrı belli oldu.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin'in Kabil Büyükelçiliği, yayınladığı açıklamada, "Afganistan'daki taraflara Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve çıkarlarının güvenliğinin sağlanması talebini ilettikleri" belirtildi.

ÇİN'İN AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına asayiş durumunu yakından izlemeleri, güvenlik önlemlerini artırmaları ve elçilik dışına çıkmamalarını hatırlatma yönünde adımlar atacaktır." ifadesine yer verildi.

RUSYA: TAHLİYE PLANIMIZ YOK

Öte yandan Rusya Büyükelçiliği de herhangi bir tahliye planı olmadığını bildirdi. Taliban, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle dün itibarıyla merkezi yönetim ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmeye başlamıştı.

GANİ'NİN ÜLKEDEN AYRILMASI VE HAVALİMANINDAKİ DURUM

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde ülkeyi terk etmişti. Taliban sözcüsü, Kabil'deki tüm büyükelçilik, diplomatik merkez, kurum ve diğer yerlerdeki yabancı vatandaşlarının güvende olacakları mesajını vermişti.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliği'ndeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı. Washington, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Kabil'de kaçış izdihamı FOTO GALERi

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kabil Havalimanı'nda kaçış izdihamı ViDEO