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- Çin, Yaogan-36 askeri istihbarat uydularını fırlattı
Çin, Yaogan-36 askeri istihbarat uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı askeri istihbarat uydularını uzaya gönderdi.
- 15.12.2022 - 09:14
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
455'inci başarılı görev gerçekleşti
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 455'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Uyduların gönderimi tamamlandı
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de, ikincisi 14 Ekim'de, üçüncüsü ise 27 Kasım'da fırlatılmıştı.