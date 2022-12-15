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    Çin, Yaogan-36 askeri istihbarat uydularını fırlattı

    Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı askeri istihbarat uydularını uzaya gönderdi.
    • 15.12.2022 - 09:14
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    Çin, Yaogan-36 askeri istihbarat uydularını fırlattı

    Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

    Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

    455'inci başarılı görev gerçekleşti

    Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 455'inci başarılı taşıma görevi oldu.

    Uyduların gönderimi tamamlandı

    Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de, ikincisi 14 Ekim'de, üçüncüsü ise 27 Kasım'da fırlatılmıştı.

    Çin, Yaogan-36 askeri istihbarat uydularını fırlattı #1

    Çin, Yaogan-36 askeri istihbarat uydularını fırlattı #2

    Çin, Yaogan-36 askeri istihbarat uydularını fırlattı #3


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