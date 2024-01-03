Çin, yeni nesil uçak gemisinin görüntülerini paylaştı Deniz gücünü artırmak isteyen Asya ülkesi, Fujian gemisiyle ilgili testleri sürdürüyor. Geminin yeni görüntüleri, Çin basını tarafından aktarıldı.

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Çin devlet medyası, güvertesinden daha geniş bir yelpazedeki uçakların kalkışına ev sahipliği yapabilen yeni nesil uçak gemisiyle ilgili görüntüleri servis etti.

İlk kez Haziran 2022'de halka gösterilen Fujian adlı gemi, tamamen Çin'de tasarlanıp üretildi.

Daha gelişmiş versiyon

Henüz ilk deniz denemelerini gerçekleştiremeyen uçak gemisi, 2019'da hizmete giren Shandong'dan ve Çin'in 1998'de Ukrayna'dan ikinci el olarak satın alıp yeniden donattığı Liaoning'den daha büyük ve teknolojik açıdan daha gelişmiş konumda bulunuyor.

"Savaşa hazır hale gelmek için çaba göstereceğiz"

Çinli yetkililer, "Yeni yılda her dakikayı değerlendirecek, kararlılıkla çalışacak ve kısa sürede savaşa hazır hale gelmek için çaba göstereceğiz." açıklamasını yaptı.

Testler devam ediyor

Fujian üzerinde deniz denemelerinden önce bağlama testleri de dahil olmak üzere testler yürütülüyor.

Söz konusu gemi, kasım ayında elektromanyetik sistemi için fırlatma testlerine başladı.

Şi'den savaşa hazırlık çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2027'de Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kuruluşunun 100. yıl dönümü öncesinde birçok kez savaşa hazırlık ve teknolojik ilerlemelerin artırılması yönünde çağrıda bulundu.

Bazı üst düzey ABD askeri yetkilileri, yakın gelecekte, Çin'in Tayvan'ı askeri olarak ele geçirme girişiminde bulunacağını düşünüyor.

ABD kıyaslaması: Nükleer itiş gücünden yoksun

Çin, Fujian'ı resmi olarak Tip 003 olarak sınıflandırıyor. Bu da söz konusu gemiyi boyut olarak ABD Donanması'nın en gelişmiş taşıyıcılarına benzetiyor.

Nükleer itiş gücü ise Çin gemisinde bulunmuyor.

Ülke kıyılarından daha uzakta olmayı hedefliyorlar

ABD merkezli Newsweek dergisine göre, Çin'in devam eden askeri modernizasyonu, Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasını "mavi su" gücüne dönüştürmeyi hedefliyor.

Çin donanması ayrıca, ülke kıyılarından şimdi olduğundan daha uzakta faaliyet göstermeyi hedefliyor.