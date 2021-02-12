Çin Yeni Yılı kutlamaları, koronavirüs gölgesinde başladı

Asya'daki etkinlikler, koronavirüs salgınına takıldı. Yeni yıl nedeniyle yapılacak seyahatlerin, salgın öncesi döneme göre azalması bekleniyor.

Çin'de halk, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre "Fare Yılı"ndan çıkarak "Öküz (Niu) Yılı"na girdi.

Yeni yılın gelişiyle başlayan Bahar Bayramı, koronavirüs salgını önlemleri altında kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında, geleneksel olarak tapınaklarda tütsü yakma ritüelleri gerçekleştiriliyor.

TATİL, 18 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı Çin’de, ay takvimine göre girilen her yeni yıl, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre isim alırken, aynı güne rastlayan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve geleneksel bayramlar ise ay takvimine göre belirleniyor. Bundan dolayı her Çin Yeni Yılı farklı tarihlere denk geliyor.

Ülkede Çin Yeni Yılı’ndan bir gün önce başlayan resmi tatil, 18 Şubat’a kadar devam edecek.

40 GÜNE KADAR TATİL YAPILIYOR

Çin kültürü için aile ve arkadaşlarla bir araya gelme fırsatı olarak görülen Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı dolayısıyla resmi tatilin önünden ve arkasından alınan izinlerle 40 güne kadar tatil yapılıyor. Bu yıl Bahar Bayramı tatil süresi 28 Ocak’ta başladı ve 8 Mart’a kadar sürecek.

SALGIN TEDBİRLERİ SIKILAŞTI, SEYAHATLER AZALDI

Çin’de, yeni yıl öncesi bazı kentlerde askıya alınan toplu ulaşım seferlerindeki kısıtlamalar kaldırılsa da salgın öncesi yıllarda 3 milyarı aşan seyahat sayısının, salgın nedeniyle bu yıl 1,7 milyar olması bekleniyor.

Hükümet yetkilileri; uçak, hızlı tren ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarının yoğun kullanıldığı tatilde, salgın riskinin artması endişesiyle halka "seyahate çıkmamaları" yönündeki çağrılarını yineliyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde salgına karşı Çin Yeni Yılı kapsamındaki dini etkinlikler iptal edilirken, yolculuğa çıkacak kişilerden de son 7 gündeki koronavirüs testlerinin negatif olması, tatile gidilen bölgede en az 2 hafta kendilerini gözetim altına almaları talep ediliyor.

Malezya'da Çin Yeni Yılı kutlaması ViDEO

ÖKÜZ, ÇALIŞKANLIĞI SİMGELİYOR

Öküz, Çin kültüründe, tarihte tarımdan ulaşıma birçok alanda kullanılmasından dolayı "çalışkanlık ve gücü" simgeliyor.

Bu kelimenin halk içinde birine karşı kullanılması, o kişinin çalışkanlığına yönelik bir iltifat olarak görülüyor.

ENDONEZYA'DAKİ KUTLAMALAR

Endonezya’da yaşayan Çinliler, 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi’ne göre "Fare Yılı"nı geride bırakarak "Öküz Yılı"na girmenin heyecanını yaşıyor.

Başkent Cakarta, Tangerang, Manado ve Surabaya gibi çeşitli kentlerde Budist tapınağına giden Çinliler, şans, bereket ve sağlık dileğinde bulunarak, salgın tedbirleri altında ibadetlerini yerine getirdi.

MALEZYA'DA SALGIN GÖLGESİNDE KUTLAMA

Malezyalı Çinlilerin, 19 Şubat'a kadar sürecek kutlamaları, önceki yıllara göre oldukça sessiz ve sakin geçiyor.

Günlük koronavirüs vakası artışının 4 haneli rakamlarda kaydedildiği Malezya'da hükümet, bu yılki Çin Yeni Yılı kutlamalarının kalabalıklar eşliğinde yapılmaması yönünde karar aldı.

Ülkede 18 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında eyaletler arası seyahatler yasak olduğu için Çin Yeni Yılı'nda farklı eyaletlerde aile ziyaretlerinin yapılması yasaklandı.

Öte yandan; Malezya, Avustralya, Vietnam ve Filipinler'de de kutlamalar, salgına takıldı.